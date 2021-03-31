Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций против ряда иностранных физических и юридических лиц из стран, причастных к введению ограничений против властей республики. Об этом 30 марта сообщили на сайте главы государства

Нужда заставила: Санкции ЕС не мешают Европе работать с Лукашенко © Александр Младенов/Aero

«Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг)», — говорится в материале.

Конкретный список попавших под санкции будет опубликован после соответствующего решения белорусского Совета министров.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах.

В конце февраля Евросоюз на год продлил действие санкционного пакета против белорусской власти за насилие над протестующими. Ограничения против высокопоставленных белорусских чиновников, а также против компаний и бизнесменов, «извлекающих выгоду из режима» Лукашенко, сохранятся до 28 февраля 2022 года.