На Украине необходимо обеспечить свободное развитие русского языка. Об этом заявил 30 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook

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«Русский, крымско-татарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут на Украине, — языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам!» — заверил Аваков.

По его мнению, русская языковая культура принадлежит в большой степени украинцам.

«Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться. Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?» — возмутился Аваков.

В начале марта Аваков уже призывал не отдавать России русский язык. Он выражал уверенность, что русская языковая культура является достоянием украинского общества.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.