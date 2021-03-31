Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел организационное заседание Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и основных свобод людей, «принимавших участие в защите Украины». Об этом 30 марта сообщили на сайте главы государства

Консультации по созданию консультативного совета с РФ по Донбассу продолжаются — Ермак © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина добавила, что благодаря защитникам Украина сумела отстоять независимость и суверенитет.

«А ветераны должны получить соответствующую правовую защиту со стороны государства», — убеждена она.

По ее словам, рабочие группы в составе Консультативного совета будут заниматься, в частности, направлением непосредственной помощи в конкретных случаях нарушения прав ветеранов, а также превентивным образовательным направлением, чтобы правоохранительные и судебные органы умели работать с делами, касающимися ветеранов.

На площадке совета будут совместно работать представители Офиса президента, центральных органов исполнительной власти и гражданского общества, правозащитники, представители медиа, что позволит актуализировать вопросы защиты ветеранов и информировать об этом общество.

Участники встречи также обсудили возможности предоставления первичной правовой помощи, целесообразность выработки протоколов действий для полицейских, образовательные вопросы.