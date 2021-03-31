«В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране», — говорится в материале.
Путин подчеркнул важность выполнения властями Украины всех договоренностей, достигнутых ранее, в том числе по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса.
Также российская сторона выразила озабоченность в связи с «провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения» и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле прошлого года мер по усилению режима прекращения огня, говорится в сообщении.
Меркель и Макрон подняли вопрос о российском оппозиционере Навальном, в связи с чем «были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела».
Помимо этого, лидеры России, Франции и Германии обсудили пандемию коронавируса, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины против COVID-19 «Спутник V», ситуацию в Белоруссии, Ливии и Сирии. В пресс-службе Кремля отметили, что переговоры прошли «в деловой и откровенной атмосфере».
Предыдущие трехсторонние переговоры с участием Путина, Меркель и Макрона состоялись в феврале 2020 года по телефону. Тогда лидеры обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Российский лидер отмечал необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы в Сирии при сохранении суверенитета и территориальной целостности государства. Меркель и Макрон, в свою очередь, выражали готовность помочь в снижении напряженности в регионе.