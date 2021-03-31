Главной мотивацией Вооруженных сил Украины является мародёрство, так как никаких других идей у украинских властей нет. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Александр Жилин

Перед украинской армией поставлена задача зачистить территорию, поэтому для нее нет смысла бороться с мародерством и думать о мирном населении ЛДНР, сообщил эксперт.

«И, таким образом, получается вот что: если мародёрство является главным мотивом, значит, Донбассу угрожает смерть, значит, сняты все ограничения», — сказал Жилин.

Эксперт описал, что будет с Донбассом, если украинская армия получит турецкие беспилотники © president.gov.ua

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.