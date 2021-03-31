Перед украинской армией поставлена задача зачистить территорию, поэтому для нее нет смысла бороться с мародерством и думать о мирном населении ЛДНР, сообщил эксперт.
«И, таким образом, получается вот что: если мародёрство является главным мотивом, значит, Донбассу угрожает смерть, значит, сняты все ограничения», — сказал Жилин.
12 мая 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.