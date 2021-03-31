«Представим гипотетически — участвуют наши вооружённые силы, мы разгромили, что это даст? Это даст вражду на более высоком уровне, и этот антироссийский ресурс под названием "Украина" будет и дальше использоваться», — сказал Жилин.
По мнению эксперта, нужно донести до украинской стороны информацию в том смысле, что Россию вынуждают вмешаться в ситуацию, и объяснить, почему она не может не ввязаться в случае войны, таким образом предотвратив возможное развитие конфликта.
Как только Киеву становится понятно, что Россия может вмешаться, боевой дух сразу значительно уменьшается, заключил Жилин.
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