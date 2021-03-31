Россия не может бросить людей в Донбассе на истребление, при этом никаких дивидендов возможная война ей не принесет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Александр Жилин

«Представим гипотетически — участвуют наши вооружённые силы, мы разгромили, что это даст? Это даст вражду на более высоком уровне, и этот антироссийский ресурс под названием "Украина" будет и дальше использоваться», — сказал Жилин.

По мнению эксперта, нужно донести до украинской стороны информацию в том смысле, что Россию вынуждают вмешаться в ситуацию, и объяснить, почему она не может не ввязаться в случае войны, таким образом предотвратив возможное развитие конфликта. Азаров: Зеленский несет ответственность за все военные преступления ВСУ в Донбассе © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Как только Киеву становится понятно, что Россия может вмешаться, боевой дух сразу значительно уменьшается, заключил Жилин.

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