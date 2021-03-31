Алена Каверина из Кривого Рога Днепропетровской области Украины, которая по информации СМИ встречается с американским актером Жан-Клодом Ван Даммом, поделилась с подписчиками «правильными» мечтами любой уважающей себя женщины. На днях соответствующий пост она разместила в Instagram

Шаурма раздора: украинская знаменитость дала лучший рецепт блюда © ССО, pixabay

«Нормальная баба должна мечтать о своей квартире, "Мерседесе" и коте. А у вас какие-то мужики на уме», — написала женщина, и в дискуссию с ней тут же вступили подписчицы.

«Я вот мечтаю — о квартире, машине, дубленке и маленькой собаченке», «Срочно нужен кот», «Мне нужен мужик на "Мерсе", квартира и кот имеются», «У меня все есть, и мужик даже, вот только "Мерседеса" не хватает», «А еще бы фигуру, как у Алены», — заявили фолловеры о своих мечтах.

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Актер Жан-Клод Ван Дамм официально состоит в браке с культуристкой Глэдис Португез, при этом, по информации журналистов, встречается с украинкой Аленой Кавериной.

В публикациях, посвященных паре, говорится, что познакомились Каверина и Ван Дамм 11 лет назад в Таиланде, а в конце 2020 года артист сделал украинке подарок — Mercedes-Benz GLE стоимостью около 3,3 млн гривен (9 млн рублей).