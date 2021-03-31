Украинская ведущая Леся Никитюк, которую прославило шоу «Орел и решка», недавно вернулась из отпуска в Египте и рассказала, что дома ее ждал любимый. Соответствующий пост она выложила в Instagram 30 марта

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«Как хорошо возвращаться домой, где тебя всегда встречает твой любимый… Пылесос. Я последний раз так офигевала, когда увидела в океане акулу-молот», — написала звезда.

Никитюк порадовалась, что ее новый товарищ может не только пропылесосить и сделать влажную уборку, но и убрать шерсть ее любимого пса Рафика.

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Помимо «Орла и решки» Никитюк успела поработать ведущей шоу «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка». Снималась в украинском проекте «Танцы со звездами».

Артистка призналась, что своей карьерой обязана нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который увидел ее в программе «Рассмеши комика» и позже рекомендовал в качестве ведущей «Орла».