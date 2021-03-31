«Опомнились»: артисты из РФ отреагировали на уголовные дела за выступление на открытии Крымского моста
«Опомнились»: артисты из РФ отреагировали на уголовные дела за выступление на открытии Крымского моста
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Первое, чем ведущая решила заняться по приезду, — прибраться, для этого Никитюк решила прибегнуть к услугам друга.

«Как хорошо возвращаться домой, где тебя всегда встречает твой любимый… Пылесос. Я последний раз так офигевала, когда увидела в океане акулу-молот», — написала звезда.

Никитюк порадовалась, что ее новый товарищ может не только пропылесосить и сделать влажную уборку, но и убрать шерсть ее любимого пса Рафика.

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Помимо «Орла и решки» Никитюк успела поработать ведущей шоу «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка». Снималась в украинском проекте «Танцы со звездами».

Артистка призналась, что своей карьерой обязана нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который увидел ее в программе «Рассмеши комика» и позже рекомендовал в качестве ведущей «Орла».