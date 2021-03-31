Ситуацию в Донбассе нет смысла анализировать с точки зрения интересов украинской власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Александр Жилин

Эксперт отметил, что вокруг России ведется создание зон напряженности в Восточной Европе, на Кавказе, в Афганистане и на Украине. По его словам, это звенья одной цепи гибридной войны.

«С одной стороны, Украина подтягивает войска, а с другой — в Чёрное море заходит эсминец США, и, таким образом, ситуация подогревается: давай-давай. Когда прозвучит команда из Вашингтона наступать, пока сказать сложно, я подчёркиваю, потому что вот эта вся операция, которая проходит под эгидой "анти-Россия", многоходовая, но вероятность очень большая», — сказал Жилин.

При этом в Донбассе создается очень тяжелая обстановка для местного населения, и в том числе ведется информационная война, создаются имиджевые потери и для руководства Российской Федерации, добавил эксперт.

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Верховная Рада 30 марта приняла законопроект, который позволит в течение суток призвать в Донбасс на службу резервистов в момент обострения без объявления мобилизации.