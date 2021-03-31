У Украины нет шансов победить в прямом конфликте с Россией — у стран несравнимые военные потенциалы. Поэтому все показательные военные приготовления на Востоке являются лишь демонстрацией силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал западноукраинский политолог Святослав Вышинский

Ждут ли Украину в НАТО © AFP, Sergei SUPINSKY

Нерешительность же Киева вызвана тем, что там так и не дождались звонка президента США Джо Байдена его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

«Американцы же, в свою очередь, тоже понимают, что любые телодвижения в Донбассе могут обернуться для Украины катастрофой и потерей новых территорий. Да, это позволило бы ужесточить санкции и, возможно, «похоронить» «Северный поток — 2», но такие действия лишь укрепили бы российско-китайский военно-экономический союз, вплоть до возможного вступления КНР в ОДКБ», — объяснил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В интервью Алесе Бацман главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к разным вариантам развития ситуации в Донбассе, в том числе к наступлению.