По его словам, если бы Украина действительно стремилась восстановить контроль над утерянными территориями, то уже давно бы начала войсковую операцию и сделала это внезапно.
Нерешительность же Киева вызвана тем, что там так и не дождались звонка президента США Джо Байдена его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
«Американцы же, в свою очередь, тоже понимают, что любые телодвижения в Донбассе могут обернуться для Украины катастрофой и потерей новых территорий. Да, это позволило бы ужесточить санкции и, возможно, «похоронить» «Северный поток — 2», но такие действия лишь укрепили бы российско-китайский военно-экономический союз, вплоть до возможного вступления КНР в ОДКБ», — объяснил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В интервью Алесе Бацман главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к разным вариантам развития ситуации в Донбассе, в том числе к наступлению.