Ведущие мировые державы могут разменять Украину как пешку в большой геополитической игре. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал западноукраинский политолог Святослав Вышинский

По его словам, Вашингтон озабочен не российской, а китайской угрозой. А экономическое и военно-политическое сближение КНР и Российской Федерации налицо.

Для Китая Россия — это надежный тыл в случае военного конфликта в Южно-Китайском море, а также ресурсная база, защищенная от ударов американского или японского флота. Поэтому, повышая градус давления на Россию, Вашингтон попытается разобщить китайско-российский союз в обмен на уступки по «Северному потоку — 2», Донбассу и Крыму.

«При этом Россия в любом раскладе извлечёт выгоду из этого противостояния, так как сохраняет широкое пространство для манёвра между враждующими сторонами. Чтобы сохранить или добиться поддержки Москвы, Китай может признать российский статус Крыма, а США — снять санкции с российского газопровода в Европу», — сказал эксперт.

В обоих сценариях Украина проигрывает, добавил Святослав Вышинский.

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Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.