Певица Алла Пугачева показала, как ее с Максимом Галкиным дочь Лиза пародирует девушку, ведущую популярный аккаунт в Instagram. Видео она поделилась в Instagram 30 марта

«Больше лайков, больше смайликов, и, конечно же, подпишитесь на меня!» — говорит девочка. Она нарочито жестикулирует, как Instagram-дива, и в конце фразы показывает подписчикам сердечко из пальцев.

«Лишь бы сама такой не стала. Не приведи господи», — подписала видеоролик Пугачева.

В комментариях подписчики Пугачевой восхитились актерскими способностями ее дочери. «Точно показала. И это сердечко тошнотное», «В генах артистизм», «Вряд ли она будет такой же», — высказались фанаты звездной семьи.

Часть комментаторов решила, что Лиза показала пародию на популярную ведущую Ольгу Бузову. «Раскоряка»: танец детей Галкина и Пугачевой взорвал интернет © Максим Галкин/Инстаграм

Ранее Максим Галкин опубликовал в Instagram видео танца Лизы и Гарри. Пугачева отметила, что сын повторяет в танце движения отца, когда тот дурачится.

Двойняшки Лиза и Гарри Галкины родились 18 сентября 2013 года. Дети появились на свет благодаря суррогатной матери.