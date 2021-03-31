«Больше лайков, больше смайликов, и, конечно же, подпишитесь на меня!» — говорит девочка. Она нарочито жестикулирует, как Instagram-дива, и в конце фразы показывает подписчикам сердечко из пальцев.
«Лишь бы сама такой не стала. Не приведи господи», — подписала видеоролик Пугачева.
В комментариях подписчики Пугачевой восхитились актерскими способностями ее дочери. «Точно показала. И это сердечко тошнотное», «В генах артистизм», «Вряд ли она будет такой же», — высказались фанаты звездной семьи.
Часть комментаторов решила, что Лиза показала пародию на популярную ведущую Ольгу Бузову.
Ранее Максим Галкин опубликовал в Instagram видео танца Лизы и Гарри. Пугачева отметила, что сын повторяет в танце движения отца, когда тот дурачится.
Двойняшки Лиза и Гарри Галкины родились 18 сентября 2013 года. Дети появились на свет благодаря суррогатной матери.