Некоторое время российское руководство выступало с заявлениями о том, что Москва категорически осуждает действия украинской власти, но поддерживает рядовых украинских граждан.
«Бороться за симпатии в нынешней ситуации достаточно сложно, потому что 24/7 идет промывание мозгов, и нам пока с чисто технической точки зрения противопоставить этому объективно нечего. Но защищать их всеми доступными способами, наверное, стоит», — считает эксперт.
Кнырик отметил, что отчасти Россия этим и занимается в Донбассе и по Украине в целом, создавая условия для получения российского гражданства, чтобы люди могли уехать с этой территории тотального беззакония.
Сегодня западная пропаганда настолько потеряла всякие нормы приличия, что России нужно перестать стесняться отвечать на нее, и это касается не только украинского кризиса, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.