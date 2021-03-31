Константин Кнырик: Международное непризнание никак не отражается на жизни Крыма
Константин Кнырик: Международное непризнание никак не отражается на жизни Крыма
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Некоторое время российское руководство выступало с заявлениями о том, что Москва категорически осуждает действия украинской власти, но поддерживает рядовых украинских граждан.

«Бороться за симпатии в нынешней ситуации достаточно сложно, потому что 24/7 идет промывание мозгов, и нам пока с чисто технической точки зрения противопоставить этому объективно нечего. Но защищать их всеми доступными способами, наверное, стоит», — считает эксперт.

Кнырик отметил, что отчасти Россия этим и занимается в Донбассе и по Украине в целом, создавая условия для получения российского гражданства, чтобы люди могли уехать с этой территории тотального беззакония.

Сегодня западная пропаганда настолько потеряла всякие нормы приличия, что России нужно перестать стесняться отвечать на нее, и это касается не только украинского кризиса, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 