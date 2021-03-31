Если учесть, что вся государственная система Украины направлена на физическое и моральное уничтожение тех людей, которые в той или иной степени симпатизируют общим с Россией ценностям, Москве нужно этих людей защищать. Об этом рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Международное непризнание никак не отражается на жизни Крыма © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Бороться за симпатии в нынешней ситуации достаточно сложно, потому что 24/7 идет промывание мозгов, и нам пока с чисто технической точки зрения противопоставить этому объективно нечего. Но защищать их всеми доступными способами, наверное, стоит», — считает эксперт.

Кнырик отметил, что отчасти Россия этим и занимается в Донбассе и по Украине в целом, создавая условия для получения российского гражданства, чтобы люди могли уехать с этой территории тотального беззакония.

Сегодня западная пропаганда настолько потеряла всякие нормы приличия, что России нужно перестать стесняться отвечать на нее, и это касается не только украинского кризиса, заключил собеседник издания.

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