Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одно предвыборное обещание, в том числе мир в Донбассе, за что теперь несет ответственность. Об этом экс-премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью изданию Украина.ру

«Это военное преступление» — Разумков раскритиковал предложение Фокина по Донбассу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«На войне есть такое понятие как военное преступление. Вот сознательное убийство мирного гражданина является тягчайшим военным преступлением. И ответственность за него несет не только тот, кто это совершил, но и командиры, и Верховный главнокомандующий, то есть Зеленский. И таких случаев не единицы, к сожалению. Обещал мир, но мира нет», — заявил экс-премьер.

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