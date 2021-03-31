Он напомнил о недавнем происшествии в Донбассе, где снайпер Вооруженных сил Украины прицельным выстрелом в голову убил 71-летнего мужчину, который вышел покормить кур во двор. Азаров убежден, что снайпер осознавал, что перед ним мирный житель, но все равно выстрелил.
«На войне есть такое понятие как военное преступление. Вот сознательное убийство мирного гражданина является тягчайшим военным преступлением. И ответственность за него несет не только тот, кто это совершил, но и командиры, и Верховный главнокомандующий, то есть Зеленский. И таких случаев не единицы, к сожалению. Обещал мир, но мира нет», — заявил экс-премьер.
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