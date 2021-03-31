В войсках Украины желающих воевать в Донбассе не так много, так как сумма вооружений и общая мотивация очень низкая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин

Состояние оружия, которое использует украинская армия, достаточно удручающее. В большинстве своем используется техника советского образца, с тех пор фактически не обновлявшаяся и очень слабо модернизированная, сообщил эксперт.

«Плюс к этому, конечно, надо говорить о том, что очень невысокая мотивировка. То есть в войсках Украины желающих очень сильно воевать не так много», — сказал Шурыгин.

Эксперт сказал, что сделает Европа, если Украина решит взять Донбасс по карабахскому сценарию © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, существует риск эскалации военного конфликта между Украиной и народными республиками.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.