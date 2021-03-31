Состояние оружия, которое использует украинская армия, достаточно удручающее. В большинстве своем используется техника советского образца, с тех пор фактически не обновлявшаяся и очень слабо модернизированная, сообщил эксперт.
«Плюс к этому, конечно, надо говорить о том, что очень невысокая мотивировка. То есть в войсках Украины желающих очень сильно воевать не так много», — сказал Шурыгин.
В Донбассе продолжает действовать режим прекращения огня. Тем временем обстановка в регионе в последнее время резко обострилась. На прошлой неделе Украина заявила о гибели четырех своих военных. О потерях также сообщали представители ДНР и ЛНР.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, существует риск эскалации военного конфликта между Украиной и народными республиками.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.