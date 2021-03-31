Если сегодня убрать олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука или каким-то образом раскулачить их, то это не значит, что сразу же начнет развиваться средний класс или малое предпринимательство, сказал эксперт.
«На нынешнем этапе, как бы мы ни относились к олигархам, деолигархизация станет однозначно вредным явлением для Украины, поскольку олигархи являются сегодня естественным барьером на пути продвижения интересов транснациональных корпораций на территории Украины», — сообщил Бондаренко.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам страны 12 марта заявил о том, что начал системную борьбу с крупным бизнесом и олигархами, которые долгие годы разворовывали страну, пользуясь ее слабостью и отсутствием законности. Таким образом он обещал восстановить справедливость на Украине.