Деолигархизация негативно отразится на украинском государстве, так как олигархи сейчас — единственный барьер для транснациональных корпораций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Кость Бондаренко: Сегодняшние олигархи уже не те, что были в начале 2000-х © РИА Новости, Нина Зотина Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука или каким-то образом раскулачить их, то это не значит, что сразу же начнет развиваться средний класс или малое предпринимательство, сказал эксперт.

«На нынешнем этапе, как бы мы ни относились к олигархам, деолигархизация станет однозначно вредным явлением для Украины, поскольку олигархи являются сегодня естественным барьером на пути продвижения интересов транснациональных корпораций на территории Украины», — сообщил Бондаренко.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам страны 12 марта заявил о том, что начал системную борьбу с крупным бизнесом и олигархами, которые долгие годы разворовывали страну, пользуясь ее слабостью и отсутствием законности. Таким образом он обещал восстановить справедливость на Украине.