Украинские власти не осознают всех рисков продолжения конфликта в Донбассе, как и того факта, что «западные друзья» используют Украину как марионетку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал западноукраинский политолог Святослав Вышинский

Украина действует грубо и неумело, Запад будет недоволен - Мухин © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Тем не менее поведение киевских властей действительно самоубийственно — похоже, они совершенно не осознают всех рисков этой игры. Во всех геополитических вопросах мы слепо полагаемся на "западных партнёров", которые при первой возможности превратят украинцев в пушечное мясо», — заявил Вышинский.

По словам политолога, в этом отношении поведение Киева напоминает политику Польши в 1939 году — безосновательную надежду на поддержку Запада.