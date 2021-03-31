Несмотря на то что США продолжают подливать масла в огонь, очевидно, что они не готовы к настоящей войне между Россией и Украиной, поэтому американцы вряд ли будут подталкивать Киев к решительным действиям, сказал эксперт.
«Тем не менее поведение киевских властей действительно самоубийственно — похоже, они совершенно не осознают всех рисков этой игры. Во всех геополитических вопросах мы слепо полагаемся на "западных партнёров", которые при первой возможности превратят украинцев в пушечное мясо», — заявил Вышинский.
По словам политолога, в этом отношении поведение Киева напоминает политику Польши в 1939 году — безосновательную надежду на поддержку Запада.