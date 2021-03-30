Соединенные Штаты отдадут Киеву приказ наступать на республики Донбасса, так как и победа, и поражение украинских войск устроят Вашингтон, сказал первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире Украина.ру 30 марта

По его данным, наступление состоится до 2 мая, для этого Киев уже накопил достаточно живой силы, техники и боеприпасов.

«Победит Украина — Россия понесет серьезнейшие репутационные потери. Россия поможет Донбассу победить Украину — будет отличный повод для каких-то новых санкций и усиления образа России-агрессора», — отметил Безсонов.

Где и как Украина будет наступать в Донбассе? Версии экспертов © Facebook, Операція об'єднаних сил

Украинским военным в случае наступления на Донецкую Народную Республику необходимо быстро занять города Донецк и Горловку, чтобы использовать их жителей как заложников, добавил Безсонов.

Он подчеркнул, что силы Народной милиции ДНР готовятся к таким действиям киевского режима, и выразил уверенность в том, что украинской стороне не удастся реализовать данный сценарий.