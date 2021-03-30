По его данным, наступление состоится до 2 мая, для этого Киев уже накопил достаточно живой силы, техники и боеприпасов.
«Победит Украина — Россия понесет серьезнейшие репутационные потери. Россия поможет Донбассу победить Украину — будет отличный повод для каких-то новых санкций и усиления образа России-агрессора», — отметил Безсонов.
По его словам, сейчас Россия поставлена в такую ситуацию, когда оба варианта будут нести негативные последствия, и Штаты это устраивает.
Украинским военным в случае наступления на Донецкую Народную Республику необходимо быстро занять города Донецк и Горловку, чтобы использовать их жителей как заложников, добавил Безсонов.
Он подчеркнул, что силы Народной милиции ДНР готовятся к таким действиям киевского режима, и выразил уверенность в том, что украинской стороне не удастся реализовать данный сценарий.