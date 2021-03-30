Наступление группировки вооруженных сил Украины на Донецкую Народную Республику начнется до 2 мая, сказал первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире Украина.ру 30 марта

«Есть признаки подготовки наступления украинских войск, которое может начаться до 2 мая», — сказал он.

Где и как Украина будет наступать в Донбассе? Версии экспертов © Facebook, Операція об'єднаних сил

Он пояснил, что для успешной наступательной операции нужна мобильность и нужна скорость, «чтобы все подсохло и в идеале чтобы листвы на деревьях, так называемой зеленки, было мало, чтобы у наступающей стороны был хороший обзор».

Также, по его словам, есть факты, говорящие о том, что украинские войска снимают минные заграждения, что значит, что они готовят коридоры для наступления на ДНР.