«Есть признаки подготовки наступления украинских войск, которое может начаться до 2 мая», — сказал он.
По данным ДНР, подконтрольные Киеву формирования уже готовы к наступлению, у них уже запасено достаточно топлива, техники и боеприпасов, сказал чиновник.
Он пояснил, что для успешной наступательной операции нужна мобильность и нужна скорость, «чтобы все подсохло и в идеале чтобы листвы на деревьях, так называемой зеленки, было мало, чтобы у наступающей стороны был хороший обзор».
Также, по его словам, есть факты, говорящие о том, что украинские войска снимают минные заграждения, что значит, что они готовят коридоры для наступления на ДНР.