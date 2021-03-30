Украина следует провальному, предательскому курсу по отношению к своему народу, из-за чего граждане массово покидают страну. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров

Ни одно из последних решений украинских властей не было направлено на рост благосостояния ее граждан, на развитие страны или решение текущих проблем. Сейчас идет волна разрушения того, что было создано раньше, сообщил экс-премьер.

«Если говорить стратегически, то тот курс, которым идёт руководство Украины, — это абсолютно провальный курс, это предательский курс по отношению к народу Украины. И народ это ощущает», — сказал Азаров.

Вышинский объяснил, почему Украина привыкла к позиции жертвы © Facebook, Філософ Вишинський

Одним из его главных обещаний было завершение конфликта в Донбассе. При этом Зеленский объявил, что Украина готова к диалогу с населением республик, но вести диалог с руководством ДНР и ЛНР не будет, так как, по его словам, они не признаны мировым обществом, а значит, не могут легитимно руководить.

Ни одно из обещаний, которые Владимир Зеленский дал во время своей инаугурации, не было и не будет выполнено, сказал заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны. Он так же, как и его предшественники, пляшет под дудку Запада и США и будет продолжать это делать, пока его не решат сменить кураторы из Вашингтона, сообщил эксперт.