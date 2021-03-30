В том случае, если ВСУ пойдут на убийство мирного населения Донбасса, Россия будет принуждать Украину к миру. Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

На данный момент многие граждане ДНР и ЛНР получили российские паспорта, поэтому, если Украина будет проводить операцию «Вторжение», которая означает гибель мирного населения, Россия пойдет на более агрессивные меры, сообщил эксперт.

«Если Украина посягнёт на безопасность граждан России, проживающих на Донбассе, в ответ она получит операцию по принуждению к миру, и итогом этой операции будет то, что новая граница Украины уже пройдёт по Днепру», — сообщил Коротченко

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.