Согласно данным, озвученным компанией-оператором «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, «Черский» присоединится к укладке труб «Северного потока — 2» в водах Дании к концу марта и продолжит работы до окончания сентября.
В данный момент трубы укладывает российская баржа «Фортуна», которая достраивает в водах Дании вторую ветку газопровода. «Академик Черский» возобновит укладку труб первой ветки «Северного потока — 2».
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.
На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.