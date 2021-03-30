Трубоукладчик «Академик Черский» покинул воды близ Калининграда, где проводились предэксплуатационные испытания судна, и направилось к недостроенной части «Северного потока — 2» в водах Дании, сообщает РИА Новости 30 марта

Согласно данным, озвученным компанией-оператором «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, «Черский» присоединится к укладке труб «Северного потока — 2» в водах Дании к концу марта и продолжит работы до окончания сентября.

«Северный поток – 2»: Позиции Германии и США неизменны, в НАТО и ЕС нет единства, Польша — жертва русофобии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

«Северный поток – 2»: Берлин предлагает Вашингтону «водородную сделку» на Украине © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.