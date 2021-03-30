России не стоит обращать внимания на критику Запада, когда перед ней стоят гуманитарные проблемы защиты населения Донбасса от истребления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Александр Жилин

По словам эксперта, украинская сторона должна понимать, что выбора у России не будет, он есть у Киева — договариваться с республиками или интегрировать их в состав Украины, а не бряцать оружием, потому что закончится всё очень плохо. Будет ли война? Кому выгодно обострение на Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Надо брать пример с наших "партнёров". Сильно американцы озабочены, когда они проводят акт агрессии против кого-то, что мир скажет? Мне очень нравится, хоть я и не еврей, государство Израиль — только в голову кому-то придёт что-то сделать против Израиля, пролетают две эскадрильи, и там ничего не остаётся», — отметил Жилин.

При этом России не стоит придавать значения тому, что ее будут «обзывать и критиковать» за такую политику, добавил эксперт.

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