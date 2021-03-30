Украинская компания «Сады Днепра» в марте 2021 года экспортировала первый контейнер свежих яблок в Сомали, сообщил украинский агропортал seeds.org.ua 30 марта

Основной бизнес в Сомали — это пиратство, некоторое время в стране даже существовала биржа, где можно было сделать инвестиции в флибустьерскую отрасль.

«Поставлять яблоки субсахарской Африке очень непросто, потому что логистика очень дорогая, а контейнер находится в дороге очень долго. Даже в Сингапур и Малайзию поставлять свежие яблоки гораздо проще и дешевле», — цитирует издание главу компании Александра Пахно.

Равнение на Сомали © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тем не менее, по словам Пахно, сделка для украинской компании «выгодна в любом случае, так как условия оплаты и цена полностью оправдывали дополнительные трудности».

Как поясняется в публикации, в Сомали отправили не пользующиеся спросом на Украине мелкие яблоки — именно такой продукт предпочитают сомалийские трейдеры.

Татьяна Монтян: Украину превращают в Гаити и Сомали © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Соответственно, чем мельче яблоки, тем больше их помещается в контейнер, и тем выше выходит прибыль оптового заказчика.