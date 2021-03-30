Основной бизнес в Сомали — это пиратство, некоторое время в стране даже существовала биржа, где можно было сделать инвестиции в флибустьерскую отрасль.
«Поставлять яблоки субсахарской Африке очень непросто, потому что логистика очень дорогая, а контейнер находится в дороге очень долго. Даже в Сингапур и Малайзию поставлять свежие яблоки гораздо проще и дешевле», — цитирует издание главу компании Александра Пахно.
Он пояснил, что прямых рейсов в столицу Сомали Могадишо нет, поэтому контейнер перегружался в Дубае, что увеличило время в пути и стоимость перевозки.
Тем не менее, по словам Пахно, сделка для украинской компании «выгодна в любом случае, так как условия оплаты и цена полностью оправдывали дополнительные трудности».
Как поясняется в публикации, в Сомали отправили не пользующиеся спросом на Украине мелкие яблоки — именно такой продукт предпочитают сомалийские трейдеры.
Это связано с тем, что для Африки яблоки — это экзотический продукт, который продается в розницу поштучно, до 1$ за плод.
Соответственно, чем мельче яблоки, тем больше их помещается в контейнер, и тем выше выходит прибыль оптового заказчика.