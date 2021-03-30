Экс-президенту Украины Петру Порошенко 30 марта пришлось оправдываться перед депутатами Верховной Рады за разговор, который он якобы провел с президентом РФ Владимиром Путиным в 2015 году

Где и как Украина будет наступать в Донбассе? Версии экспертов © Facebook, Операція об'єднаних сил Петра Порошенко и Владимира Путина. Якобы разговор был записан 30 апреля 2015 года, спустя два месяца после окончания боев в Дебальцево.

Человек с голосом Порошенко поздравил собеседника с 1 Мая и завершил разговор словами «Жму руку. Обнимаю».

Во вторник, 29 марта, депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский в Раде напомнил об этих переговорах, упрекнув лидера «Евросолидарности».

«Мы пять лет держали линию, а не отводили войска, и защищали каждого украинского воина. А сейчас, после провозглашения 27 июля перемирия, только в этом году 26 погибших… Твердо убежден, что сейчас мы должны объединиться, провести заседание СНБО, усилить оборону. Лучше пожимать руки, чем заглядывать в глаза Путину, ища там мира. Его там нет», — ответил Порошенко.

​Путин и Порошенко обменялись рукопожатием перед началом переговоров «нормандской четверки» в Минске в феврале 2015 года.

В феврале 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поделился своим впечатлением от очной встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четвёрки» в Париже, которая состоялась 9 декабря.

По словам Зеленского, контакт «глаза в глаза» позволил ему понять, что президент России хочет завершить войну в Донбассе.