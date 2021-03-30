В Киеве состоялась презентация общественной организации «Центр координации социальной помощи Витольда Фокина», которая планирует заниматься помощью жителям Донбасса. Мероприятие транслировал YouTube-канал Интерфакс-Украина 30 марта

Возглавил организацию Витольд Фокин — первый премьер-министр независимой Украины, экс-заместитель Леонида Кравчука в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Вице-президентом центра назначен его сын Игорь Фокин.

По словам Фокина, у центра будет два региональных подразделения — в Мариуполе и Бахмуте, в дальнейшем планируется создание других подразделений.

«Цель нашего Центра — за счет помощи повысить общественную активность людей, вернуть им уважение к власти, ускорить реинтеграцию территории», — заявил Фокин.

В августе 2020 года Фокин был спустя месяц работы уволен с должности заместителя Кравчука в ТКГ из-за слов о том, что в ДНР и ЛНР против Украины воюют повстанцы, и заявления о возможности предоставить особый статус в составе Украины всей территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, ранее организацию для Донбасса под названием «Национальная платформа примирения» создал экс-кавээнщик Сергей Сивохо. Его на презентации платформы сбили с ног украинские националисты и сорвали выступление.