Артисты, против которых на Украине были возбуждены уголовные дела за выступление на открытии Крымского моста, прокомментировали, что думают относительно преследования. Об этом 30 марта написал проект «Радио Свобода»* «Крым.Реалии»

«Я гражданин Российской Федерации. Не вижу повода это комментировать», — сказал актер Дмитрий Харатьян.

«Крымский мост давно работает. А с вашим радио ничего общего. С иноагентами не общаюсь», — ответил украинским журналистам из «Реалий» певец Олег Газманов.

«Ребят, ну я ж не психиатр, я диагнозы не ставлю, тем более их не комментирую. Ну сами подумайте, смешно просто даже внимание обращать на это нормальному человеку. Ну что же раздувать из этого?! Мели, Емеля, твоя неделя, что называется», — отреагировала исполнительница Ольга Кормухина.

«Почему только сейчас ребята опомнились и выступили с множественными уголовными делами за концерт, посвященный открытию Крымского моста? Это же было в 2018 году! Сколько воды с тех пор утекло. А «бомбит» их до сих пор! Что ж, хорошо, когда кто-то к тебе неравнодушен. Концерт был. Крым наш», — ответила ведущая российского Первого канала Марина Ким.

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В список тех, кого на Украине собираются судить попали: Дмитрий Харатьян, Валерия, Александр Маршал, Дима Билан, Денис Майданов, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Марина Ким, Лариса Долина, Алена Свиридова, Роман Пашков, Олег Газманов, Жасмин, Григорий Лепс, Юлия Караулова, Александр Буйнов, Пелагея, Стас Пьеха, Юлия Волкова.

*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента