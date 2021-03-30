В Черновцах столетнюю женщину, заразившуюся коронавирусом, удалось успешно вылечить от осложнений инфекции. Об этом сообщает местное издание АСС 30 марта

Мария Тихоновна, которой исполнилось 100 лет, заболела COVID-19 еще в начале марта. Коронавирусом заразилась вся ее семья.

Вначале женщина лечилась дома, но при ухудшении состояния обратилась в больницу. У нее выявили пневмонию.

«Она поступила в состоянии средней тяжести, с 30%-м поражением легких. Потом стало хуже. Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с недугом», — рассказала старший врач коронавирусного отделения больницы №1 Черновцов.

Выяснилось, что в прошлом Мария Тихоновна сама работала в этой больнице медсестрой. За ней круглосуточно ухаживали медики и родственники, которые также проходили лечение от коронавируса.

Последнее УЗИ легких показало улучшение в состоянии столетней пациентки, тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Женщину выписали в праздничной атмосфере, коллектив больницы вручил ей роскошный букет цветов.