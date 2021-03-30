«Конечно же, не получится. Никто не сможет решить этот вопрос. Но, с другой стороны, вряд ли можно отказать в праве лидерам трех стран обменяться мнениями по эскалации напряженности на Юго-Востоке Украины», — ответил Песков на вопрос, получится ли без участия Украины на конференции решить вопрос об обострившейся ситуации в Донбассе.
Ранее он сообщил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона согласовывается, одной из тем станет Донбасс.