Никто не решит вопрос Донбасса без Киева, но нельзя запретить лидерам России, Германии и Франции обменяться мнениями. Об этом 30 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Ранее он сообщил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона согласовывается, одной из тем станет Донбасс.