Депутаты Верховной Рады приняли законопроект, который позволит в течение суток призвать в Донбасс на службу резервистов в момент обострения без объявления мобилизации. Трансляцию заседания 30 марта вел телеканал «Рада»

За решение проголосовали 256 депутатов. Отмечается, что в этот резерв войдет небольшая группа. Резервистами в законопроекте названы лица, которые проходят службу в военном резерве Вооруженных сил Украины и предназначены для их комплектования в мирное время и в особый период.

Нарушителей закона будут наказывать штрафами в размере от 510 (около 1400 рублей) до 850 грн (около 2,1 тыс. рублей). Повторное нарушение или совершение такого нарушения в особый период будет караться штрафом до 1,7 тыс. грн (около 4,2 тыс. рублей).

Если резервист уклонится от призыва на военную службу по мобилизации или во время особого периода, его могут наказать лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Тем, кто будет проходить службу по новому ее виду, будут гарантировать содействие в трудоустройстве и предоставление первого рабочего места минимум на два года. Очень важный день. Что сегодня рассмотрит Верховная Рада © rada.gov.ru

Резервистами в законопроекте названы лица, которые проходят службу в военном резерве Вооруженных сил Украины и предназначены для их комплектования в мирное время и в особый период.

Также приведены разъяснения и значения термина «особый период». Он определен как период, который наступает с момента объявления решения о мобилизации или с момента введения военного положения на Украине. В стране этот период начался 14 марта 2014 года и продолжается до сих пор.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.