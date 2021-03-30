Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщил 30 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Стешин: Минские соглашения связывают руки Украине © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Он отметил, что в данном документе обозначена четкая последовательность выполнения конкретных мер для урегулирования ситуации.

«Не нужно ничего усложнять. Нужно просто посмотреть и перечитать этот документ, чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев их не выполнил», — заявил представитель Кремля.

Ранее 30 марта Песков сказал в интервью изданию «Аргументы и факты», что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось продвинуться в реализации Минского комплекса мер и последующих договоренностей по Донбассу. По словам представителя Кремля, сейчас с «"нормандским форматом" дела обстоят плохо». Песков также назвал опасной позицию Киева о невозможности выполнения Минских соглашений и необходимости принятия новых документов.