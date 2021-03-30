«Здесь, наверное, вряд ли стоит усложнять ситуацию. Есть Минский комплекс мер, под которым стоят подписи президента России, президента Франции, канцлера ФРГ и президента Украины. А также он завизирован главами двух самопровозглашенных республик. И после этого этот документ был формализован и распространен в качестве документа ООН. Именно этот документ является до сих пор единственной основой для урегулирования ситуации на Юго-Востоке Украины», — сказал Песков.
Он отметил, что в данном документе обозначена четкая последовательность выполнения конкретных мер для урегулирования ситуации.
«Не нужно ничего усложнять. Нужно просто посмотреть и перечитать этот документ, чтобы увидеть, что, к сожалению, Киев их не выполнил», — заявил представитель Кремля.
Ранее 30 марта Песков сказал в интервью изданию «Аргументы и факты», что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось продвинуться в реализации Минского комплекса мер и последующих договоренностей по Донбассу. По словам представителя Кремля, сейчас с «"нормандским форматом" дела обстоят плохо». Песков также назвал опасной позицию Киева о невозможности выполнения Минских соглашений и необходимости принятия новых документов.