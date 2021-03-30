Отмечается, что участковые избирательные комиссии отправили на повторный подсчет голосов из-за повреждений целостности упаковки и ненадлежащей маркировки пакеты с избирательной документацией. В том числе на некоторых пакетах отсутствовала фамилия члена УИК, а была только подпись. На других отсутствовала надпись «Избирательные бюллетени».
«Анализируя решение ОИК, можем сказать, что по ряду решений ОИК ТИО № 87 о перерасчете у наблюдателей "ОПОРЫ" возникают сомнения в обоснованности… Также пакеты содержали определенные повреждения при транспортировке», — заявила старший советник по юридическим вопросам Ольга Коцюруба.
По результатам обработки 67,52% бюллетеней в округе № 87 лидирует кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк — у него 31,30% голосов. С небольшим отрывом второе место занимает Руслан Кошулинский от «Свободы» — 28,88% голосов. На третьем месте с разницей менее процента находится кандидат от партии «За будущее» Александр Шевченко — 28,73% голосов.
Ранее кандидат от «Европейской солидарности» и ветеран военной операции в Донбассе Маруся Зверобой, которая находится под следствием, назвала «примитивными подонками» избирателей, которые отказались выразить однозначную поддержку Кошулинскому.
Еще раньше в партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» объяснили, что Зверобой с Кошулинским делили второе место. Партия решила поддержать Кошулинского, чтобы не прошел соратник бизнесмена Игоря Коломойского Александр Шевченко.