Окружная избирательная комиссия Ивано-Франковской области приняла решение о пересчете голосов на 14 из 117 избирательных участков. Об этом 30 марта сообщается на сайте гражданской организации «ОПОРА»

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«Анализируя решение ОИК, можем сказать, что по ряду решений ОИК ТИО № 87 о перерасчете у наблюдателей "ОПОРЫ" возникают сомнения в обоснованности… Также пакеты содержали определенные повреждения при транспортировке», — заявила старший советник по юридическим вопросам Ольга Коцюруба.

По результатам обработки 67,52% бюллетеней в округе № 87 лидирует кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк — у него 31,30% голосов. С небольшим отрывом второе место занимает Руслан Кошулинский от «Свободы» — 28,88% голосов. На третьем месте с разницей менее процента находится кандидат от партии «За будущее» Александр Шевченко — 28,73% голосов.

Ранее кандидат от «Европейской солидарности» и ветеран военной операции в Донбассе Маруся Зверобой, которая находится под следствием, назвала «примитивными подонками» избирателей, которые отказались выразить однозначную поддержку Кошулинскому.

Еще раньше в партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» объяснили, что Зверобой с Кошулинским делили второе место. Партия решила поддержать Кошулинского, чтобы не прошел соратник бизнесмена Игоря Коломойского Александр Шевченко.