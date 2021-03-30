Международный валютный фонд (МВФ) выступил против контроля Киева над ценами на газ для населения из-за риска коррупции. Об этом 30 марта заявил глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман в интервью агентству Интерфакс-Украина

По его словам, вместо неэффективного и коррупционного метода необходимо выплачивать субсидии гражданам.

«Существует — и будет существовать — значительная часть украинского населения, которая не может покрыть расходы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию. Самый эффективный способ поддержать эти домохозяйства — идентифицировать их и оказать им финансовую поддержку через бюджет, чтобы они могли оплатить собственные коммунальные счета», — сообщил он.

Люнгман уточнил, что этот инструмент поддержки существует в форме программы субсидий домохозяйствам, которую МВФ поддерживает. МВФ выразил мнение о налоговой амнистии Зеленского © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Ранее Кабинет министров Украины принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен (около 20 рублей) за кубометр. Цены на газ снова будут рыночными с 1 апреля 2021 года, однако большинство поставщиков сохранили цены на прежнем уровне.