Заявления украинских политиков о подаче воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы звучат цинично и вместе с тем наивно. Об этом 30 марта сказал РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов

Ранее первый президент Украины, ее представитель в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина возобновит подачу воды в Крым только в случае гуманитарной катастрофы. В таком случае, по словам Кравчука, могли бы состояться переговоры.

«Своим заявлением Кравчук дал понять, что когда усилия Украины, направленные на то, чтобы вызвать в Крыму гуманитарную катастрофу, увенчаются успехом, то они ждут нас на переговоры. По всей видимости, в их мечтах на эти переговоры мы должны приползти на коленях. Чего здесь больше — непроходимого цинизма или наивной уверенности в том, что они такие великие и ужасные, — сразу и не поймешь», — сказал Константинов.

Глава крымского парламента напомнил прежние обещания Кравчука. По его словам, в ноябре 1990 года на посту спикера Верховной Рады УССР Кравчук обещал Крыму автономию, а затем, во время избирательной кампании в президенты Украины, предрек, что в ней русские заживут лучше, чем в России.

Ранее в Крыму сообщили о планах предъявить иск из-за организации водной блокады Крыма трем гражданам Украины: экс-депутатам Верховной Рады Андрею Сенченко и Рефату Чубарову и действующему депутату Мустафе Джемилеву.