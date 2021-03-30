«Ну это просто ужас. Вход будто куда-то в морг. В манипуляционной нет даже мягких игрушек, чтобы отвлекать ребенка от боли и пребывания в таком неприятном месте, как больница. Я в очередной раз убедилась, что наша власть болт ложила и на медицину, и на потребности людей, живущих в Украине», — заявила экс-депутат.
Она пояснила, что хвалит все цивилизованные страны, где власти позаботились хотя бы о детских отделениях, но Украине до этого пока далеко.
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Злата Огневич, по паспорту Инна Бордюг, — украинская певица и телеведущая, представляла Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2013», депутат Верховной Рады VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
Не так давно артистка похвасталась в сети, что наконец-то «спасла» родителей от жизни в Крыму.