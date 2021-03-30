Мининфраструктуры Украины планирует запустить речные туристические маршруты по направлениям Киев — Чернобыль и Киев — Канев. Об этом 30 марта сообщается на сайте министерства

«Мы имеем прекрасные туристические маршруты, например Канев и Чернобыль, где такой вид сообщения будет пользоваться спросом и будет наиболее оптимальным. И мы должны это развивать», — отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, одной из приоритетных задач на 2021 год является восстановление внутренних водных путей. Ведомство продолжает работу над разработкой и принятием подзаконных актов. Одичавшие коровы научились выживать в Чернобыле © Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Facebook

В условиях пандемии коронавируса, по словам Криклия, внутренний туризм будет оставаться в приоритете.

Рада приняла в декабре закон о водном транспорте. Он позволит использовать мощности Днепра не на 10%, как сейчас, а на 100%.

Кроме этого, развитие речного транспорта позволит разгрузить автотранспорт. Кроме того, закон позволит увеличить объем грузоперевозок в течение 3-5 лет до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства до 13-16 млрд грн (около 35 млрд руб.) в год.