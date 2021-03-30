Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к разным вариантам развития ситуации в Донбассе, в том числе к наступлению. Об этом в интервью Алесе Бацман 29 марта заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак

По словам командующего ВСУ, украинская армия постоянно проходит обучение, потому что должна защищать государство.

«Мы создаем учебные базы, нам помогают партнеры. Потому что по-другому нельзя. Если вы спросите, мы сегодня готовы [к наступлению]? Готовы», — сказал Хомчак.

Он пояснил, что у президента Владимира Зеленского нет проблемы дать команду к наступлению, однако нужно просчитывать последствия, резервы и способности государства.

Хомчак добавил, что в случае наступления есть риск, что в Донецке погибнет много гражданского населения. Кроме того, по его словам, надо оценить риски, кто пойдет против ВСУ.