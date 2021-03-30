По словам командующего ВСУ, украинская армия постоянно проходит обучение, потому что должна защищать государство.
«Мы создаем учебные базы, нам помогают партнеры. Потому что по-другому нельзя. Если вы спросите, мы сегодня готовы [к наступлению]? Готовы», — сказал Хомчак.
Он пояснил, что у президента Владимира Зеленского нет проблемы дать команду к наступлению, однако нужно просчитывать последствия, резервы и способности государства.
Хомчак добавил, что в случае наступления есть риск, что в Донецке погибнет много гражданского населения. Кроме того, по его словам, надо оценить риски, кто пойдет против ВСУ.