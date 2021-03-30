В Киеве полицейский избил женщину без маски и нарвался на увольнение
В Киеве полицейский избил женщину без маски и нарвался на увольнение
© кадр из видео "Киев оперативный"
На записи разговора слышно, что полицейский долго не мог ни назвать причину остановки, ни показать удостоверение. Также у него не получалось общаться по уставу.

В частности, патрульный не сумел ответить на вопрос о том, почему их автомобиль стоит без маячков в неосвещенном месте.

Кроме того, полицейский обращался к водителю на ты, хамил и назвался инопланетянином.

Когда растерявшийся водитель, наконец, попросил удостоверение полицейского, тот предложил понюхать его носки.

«Будешь носки мои смотреть? Могу носки тебе показать только. <…> Они у меня дырявые и грязные. Будешь нюхать их? Ты полный дурачок? Езжай отсюда, блин», — заключил служитель закона.

 