На записи разговора слышно, что полицейский долго не мог ни назвать причину остановки, ни показать удостоверение. Также у него не получалось общаться по уставу.
В частности, патрульный не сумел ответить на вопрос о том, почему их автомобиль стоит без маячков в неосвещенном месте.
Кроме того, полицейский обращался к водителю на ты, хамил и назвался инопланетянином.
Когда растерявшийся водитель, наконец, попросил удостоверение полицейского, тот предложил понюхать его носки.
«Будешь носки мои смотреть? Могу носки тебе показать только. <…> Они у меня дырявые и грязные. Будешь нюхать их? Ты полный дурачок? Езжай отсюда, блин», — заключил служитель закона.