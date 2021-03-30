Американская поп-дива Мадонна в своем Instagram на днях опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в головном уборе от украинского дизайнера Руслана Багинского

«А теперь минутка для самоанализа… Мадам?» — подписала снимок певица.

Мадонна не первый раз обращается к украинскому мастеру. В прошлом году голову певицы украшала шляпа Багинского во время съемок для итальянского журнала мод Vogue.

Руслан Багинский родился во Львове, живет и трудится в Киеве. Благодаря социальным сетям и своему таланту его клиентами стали многие звезды шоу-бизнеса по всему миру. «Отдать нелюбимой подруге»: украинский дизайнер Тан ответил на неудобные вопросы о моде © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Журналист Денис Гороховский в своем Facebook порадовался за успех и признание украинских дизайнеров.

«Да, вещь от украинского дизайнера на знаменитости мирового уровня — это всегда круто. Причем вообще не важно от какого дизайнера, это круто по умолчанию. Я искренне радовался за подобные успехи, например, Нади Дзяк и Светланы Бевзы. Рад и в этом случае. Почему бы и нет?» — написал он.

Действительно, украинские дизайнеры набирают обороты в мире моды и шоу-бизнеса. Например, известная австралийская исполнительница Кайли Миноуг надела платье от украинского бренда Nadya Dzyak и тоже опубликовала фото в Instagram.