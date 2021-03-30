Российский спортивный и общественный деятель, меценат, участник войны в Афганистане Александр Шлычков попал в базу скандального сайта «Миротворец». Об этом 30 марта сообщает издание «Обозреватель»

Донбасс: игра на нервах или подготовка к войне? © Facebook, Операція об'єднаних сил

Александр Шлычков — выпускник Донецкого высшего военно-политического училища. В 1983-1985 годах проходил службу в Афганистане. В 2012 году Шлычков возглавил Европейский союз пара-тхэквондо. В 2014-м он стал одним из руководителей благотворительного фонда «Сила духа», поддерживающего людей с инвалидностью.

В 2018 году Шлычков стал одним из учредителей и руководителей экспертно-профессионального сообщества «Золотой треугольник». Проект объединил врачей и экспертов в области силовых операций.

Специалисты «Золотого треугольника» проводили обучающие семинары для личного состава российских спецподразделений, в том числе для сотрудников военной полиции Минобороны РФ, которая несет службу в Сирии. По методикам «Золотого треугольника» проходили подготовку и силовики из стран СНГ.

Шлычков награжден медалями и грамотами от силовых ведомств Российской Федерации.