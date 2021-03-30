Международный валютный фонд скептически отнесся к идее налоговых амнистий, которые предложила Украина, поскольку в долгосрочной перспективе они вредят взысканию налогов. Об этом 30 марта сообщил глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман в интервью «Интерфакс-Украина»

«Хотя льготные налоговые ставки для определенных групп налогоплательщиков, очевидно, будут восприниматься с радостью теми, кто будет платить меньше налогов, это не обязательно означает, что это надлежащая политика. Мы скептически относимся к налоговой амнистии в целом», — сказал представитель МВФ.

Деньги МВФ для Украины. Что мешает «большему прогрессу» с Фондом © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Ранее глава представительства МВФ на Украине заявил, что дискуссии по первому пересмотру программы stand-by все еще продолжаются и остается ряд вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде пакет законопроектов о налоговой амнистии.

Они предлагают уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по 5% — общей ставки, 9% — в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% — по ОВГЗ, приобретенных с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года до подачи декларации.