Служба безопасности Украины (СБУ) за сутки провела 20 обысков у членов общественной организации «Украинский выбор — Право народа». Об этом сообщается на сайте ведомства 30 марта

Следственные действия происходили в более чем 10 регионах Украины, изъятые документы добавлены к материалам дела.

«Сегодня у руководства и представителей этой организации было проведено 20 обысков. Соответствующие мероприятия осуществляются с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц», — говорится в сообщении.

Членов организации проверяют на причастность к проведению в Крыму в марте 2014 года референдума и выборов. Соратники Медведчука стали подозреваемыми в госизмене © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

СБУ продолжает следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог).

Решается вопрос относительно сообщения участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена) УК Украины. При этом задержанным ранее участникам «Украинского выбора» уже объявлено о подозрениях по этим статьям.

Ранее об обысках у людей, в прошлом связанных с общественным движением «Украинский выбор — Право народа», сообщил в Facebook депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

По словам депутата Ильи Кивы, для того, чтобы получить разрешение на обыск, силовики подняли закрытое дело 2014 года, когда партия Медведчука «Украинский выбор» обвинялась в действиях, связанных с присоединением Крыма к России.