Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель без президента Украины Владимира Зеленского — верное решение. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил в своем Twitter 30 марта

Песков рассказал, почему Путин, Меркель и Макрон собирают конференцию без Зеленского © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Дмитрий Песков сообщил, что видеоконференция Путина, Макрона и Меркель находится в стадии согласования.

«Переговоры Путина, Макрона и Меркель без Зеленского — верное решение. Ведь обсуждать будут не только Донбасс. Не все в отношениях тройки сводится к Украине. Да и ее участие в переговорах ничего не дает: свои обязательства она не выполняет, ее роль — деструктивная. Без нее лучше», — написал Пушков.

Он напомнил, что урегулирование в Донбассе обсуждается с Киевом с 2015 года, но результатов по-прежнему нет: Украина саботирует Минские соглашения, а альтернативы для решения кризиса нет.

Переговоры Путина, Макрона и Меркель без Зеленского — верное решение. Ведь обсуждать будут не только Донбасс. Не все в отношениях тройки сводится к Украине. Да и ее участие в переговорах ничего не дает: свои обязательства она не выполняет, ее роль — деструктивная. Без нее лучше. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 30, 2021

Изначально видеоконференция должна была состояться 29 марта, но была перенесена на неопределенный срок.