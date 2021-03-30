Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что видеоконференция Путина, Макрона и Меркель находится в стадии согласования.
«Переговоры Путина, Макрона и Меркель без Зеленского — верное решение. Ведь обсуждать будут не только Донбасс. Не все в отношениях тройки сводится к Украине. Да и ее участие в переговорах ничего не дает: свои обязательства она не выполняет, ее роль — деструктивная. Без нее лучше», — написал Пушков.
Он напомнил, что урегулирование в Донбассе обсуждается с Киевом с 2015 года, но результатов по-прежнему нет: Украина саботирует Минские соглашения, а альтернативы для решения кризиса нет.
Переговоры Путина, Макрона и Меркель без Зеленского — верное решение. Ведь обсуждать будут не только Донбасс. Не все в отношениях тройки сводится к Украине. Да и ее участие в переговорах ничего не дает: свои обязательства она не выполняет, ее роль — деструктивная. Без нее лучше.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 30, 2021
Изначально видеоконференция должна была состояться 29 марта, но была перенесена на неопределенный срок.