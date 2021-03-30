Фонд социального страхования (ФСС) Украины получил сведения о 43 400 клинически подтвержденных случаях заболевания медицинских работников коронавирусом. Об этом ведомство сообщает в Telegram-канале 30 марта

Отмечается, что 548 случаев, по которым обращались в ФСС, смертельные.

При этом только за последнюю неделю в фонд обратились 975 заболевших коронавирусом медиков. Украинцы умирают в больницах без кислорода. Его на всех не хватает © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Расследование завершено по 19 475 случаям, 5 372 из них признаны связанными с производством, в том числе 144 — смертельные», — говорится в сообщении.

Больше всего медиков заразилось коронавирусом во Львовской области (4 998 сообщений) и в Киеве (4 581).

Ранее власти Львова и Харькова заявили о нехватке медперсонала в больницах с отделениями для пациентов с коронавирусом. Они попросили людей с медицинским образованием принять участие в работе ковидных бригад.

Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться. В Минздраве отметили, что медиков, отказывающихся от вакцинации, увольнять не будут.