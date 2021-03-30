Предприниматели Черновицкой области, в которой запретили работу кафе, ресторанов и ТРЦ из-за перехода в «красную зону» в связи с эпидемией коронавируса, выступили против таких ограничений. Об этом 30 марта сообщает местное издание «АСС»

Отмечается, что возле здания городского совета собрались несколько десятков человек.

«Мы против незаконного карантина. Решение ТЭБ и ЧС и постановление Кабинета министров противоречат Конституции. Решение о карантине является незаконным», — заявила участница протеста Анжела Гурина.

Предприниматели также недовольны суммой поддержки предпринимателей, которую выделил Кабмин. Они назвали 8 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей) «мизером». Украинские предприниматели вышли на протест из-за локдауна © suspilne.media

Ранее предприниматели на митингах требовали разъяснений, почему работать запретили, а налоги и аренду не отменили, цены на коммунальные услуги повысили, коронавирус распространяется, а лечение платное.

На Украине последние три недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и столице с 20 марта введены жесткие ограничения. Несколько дней подряд фиксировалось рекордное число смертей с начала пандемии.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно результатам опросов, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.