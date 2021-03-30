Отмечается, что возле здания городского совета собрались несколько десятков человек.
«Мы против незаконного карантина. Решение ТЭБ и ЧС и постановление Кабинета министров противоречат Конституции. Решение о карантине является незаконным», — заявила участница протеста Анжела Гурина.
Предприниматели также недовольны суммой поддержки предпринимателей, которую выделил Кабмин. Они назвали 8 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей) «мизером».
Ранее предприниматели на митингах требовали разъяснений, почему работать запретили, а налоги и аренду не отменили, цены на коммунальные услуги повысили, коронавирус распространяется, а лечение платное.
На Украине последние три недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и столице с 20 марта введены жесткие ограничения. Несколько дней подряд фиксировалось рекордное число смертей с начала пандемии.
Массовая вакцинация препаратом Covishield началась с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно результатам опросов, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.