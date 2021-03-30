Певица украинского происхождения Любовь Успенская, которой в феврале исполнилось 67 лет, часто подвергается хейту за желание казаться моложе своего возраста и попытки «хулиганить, как молодые». Долгое время исполнительница никак не реагировала на критику в свой адрес, но 29 марта не выдержала и высказалась в Instagram

«А я живу красивая, с кем я хочу», — написала Успенская, приложив к посту серию снимков, где она позирует в ультракоротком платье-пиджаке и ботфортах. Шаурма раздора: украинская знаменитость дала лучший рецепт блюда © ССО, pixabay

«Насчет красоты Вас жестоко обманули», «Да, артисты живут, а остальные выживают», «Кто ходит вообще на ее концерты?», «Кукла», «Не поддувает?», «Да, сейчас певица на высоте. Деньги, красивый дом, молодые люди поют о преданности. А потом не за горами старость и одиночество. Мальчики убегут к девочкам, дочь далеко, да и отношения нельзя назвать хорошими после скандалов на ТВ. Короче, счастье показное, мыльный пузырь», — написали пользователи сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УКРАИНСКИЙ ВЕДУЩИЙ НАЗВАЛ ПРИЧИНУ РАЗВОДА ПОСЛЕ 13 ЛЕТ БРАКА.

Последний комментатор, к слову, обратил внимание на то, что в последнее время Успенская все чаще стала появляться в компании молодых мужчин, есть ли у нее какие-то отношения, звезда не комментирует, но недавно заявила, что внимание молодежи ей очень нравится, «подпитывая» на работу и новые свершения.

Любовь Успенская (имя при рождении Любовь Сицкер) родилась в Киеве, сольную карьеру начала в 1979 году, четыре раза была замужем, в настоящее время находится в состоянии развода.

С единственной дочерью у исполнительницы сложные отношения, женщины долгое время не общались, но при этом ходили по ток-шоу отдельно друг от друга, высказывая там взаимные обвинения.