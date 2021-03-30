В Окружной административный суд Киева на днях поступил иск относительно обжалования ряда ограничений по доступу людей к донорству, которые были установлены Минздравом Украины. Истцом выступил житель Кривого Рога

Зеленский подписал закон о безопасности донорской крови © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк обжаловании п. 1.3 Приложения 3 Порядка медицинского обследования доноров крови, перечня заболеваний, противопоказаний к донорству и форм рискового поведения, утвержденного приказом Минздрава № 385 от 01.08.2005.

В этом приложении среди противопоказаний к донорству указаны гомосексуальные отношения.

По мнению истца, это является дискриминацией и не соответствует нормам национального законодательства и международного права.

В суде рассматривают вопрос открытия административного дела.

Ранее организация KyivPride заявила, что ЛГБТ-сообщество — это неотъемлемая часть Украины, и призвала прекратить терпеть произвол от людей, у которых «нет ни капли уважения к человеческому достоинству и жизни украинцев».