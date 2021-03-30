Речь идет об обжаловании п. 1.3 Приложения 3 Порядка медицинского обследования доноров крови, перечня заболеваний, противопоказаний к донорству и форм рискового поведения, утвержденного приказом Минздрава № 385 от 01.08.2005.
В этом приложении среди противопоказаний к донорству указаны гомосексуальные отношения.
По мнению истца, это является дискриминацией и не соответствует нормам национального законодательства и международного права.
В суде рассматривают вопрос открытия административного дела.
Ранее организация KyivPride заявила, что ЛГБТ-сообщество — это неотъемлемая часть Украины, и призвала прекратить терпеть произвол от людей, у которых «нет ни капли уважения к человеческому достоинству и жизни украинцев».