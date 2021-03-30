Молодые украинцы стали жертвами нападения банды из семи человек в австрийском Граце. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба

Найти и наказать: Зеленский выдвинул жесткое требование Франции © пресс-служба президента Украины

Пока «покупатель» примерял куртку, к подросткам подошли несколько бандитов. Один из них под угрозой пистолета потребовал отдать деньги и ценности.

Старший брат вступил с ними в схватку и получил удар ножом, сейчас его жизнь вне опасности. Младший брат отделался легкими ранениями лица.

Австрийская полиция возбудила уголовное дело, ход расследования держит под контролем посольство Украины, заверил Щерба.

В январе в Париже нападению подвергся 15-летний украинец. Хулиганы избили его битами. Подросток получил травмы головы, переломы рук, ребер и в течение недели находился в искусственной коме. Президент Владимир Зеленский потребовал найти и наказать виновных.