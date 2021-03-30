На днях два украинца, братья 15 и 17 лет, в соцсети договорились с незнакомцем о продаже одежды. В условленное время тот заманил их в подземный переход.
Пока «покупатель» примерял куртку, к подросткам подошли несколько бандитов. Один из них под угрозой пистолета потребовал отдать деньги и ценности.
Старший брат вступил с ними в схватку и получил удар ножом, сейчас его жизнь вне опасности. Младший брат отделался легкими ранениями лица.
Австрийская полиция возбудила уголовное дело, ход расследования держит под контролем посольство Украины, заверил Щерба.
В январе в Париже нападению подвергся 15-летний украинец. Хулиганы избили его битами. Подросток получил травмы головы, переломы рук, ребер и в течение недели находился в искусственной коме. Президент Владимир Зеленский потребовал найти и наказать виновных.