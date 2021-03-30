Международный валютный фонд не дает новый транш Украине, потому что страна «осквернила» некоторые обязательства. Об этом завил 29 марта министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала «Наш»

В Офисе президента Украины заявили, что пока справляются без МВФ © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

По его словам, сейчас идет процесс согласования, за что именно должна проголосовать Верховная Рада, чтобы возобновить наказание за недостоверное декларирование.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в $5 миллиардов. Первый транш в $2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих денег после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по $700 миллионов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.

Ранее КС Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В Офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.