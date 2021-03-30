«На этом этапе невозможно сделать любые предсказания относительно времени завершения просмотра. Это зависит от того, насколько быстро будет достигнут прогресс в решении вопросов», — сказал он.
По его словам, необходимо уточнить условия и обязательства, определенные в программе, а также решить проблемы, которые появились позже, в том числе отменяющие достижения прошлых программ.
Комментируя возможное сотрудничество МВФ с Украиной после завершения программы stand by, Люнгман подчеркнул, что Фонд хочет поддержать экономическое развитие Украины.
Так, 13 февраля 2021 года сообщалось о завершении длившейся с конца 2020 года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша и необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.
В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.